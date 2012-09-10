Скасують пільги тим, хто купує в селян молоко за заниженими цінами

Мінагропрод України допускає скасування пільг для молокопереробників при закупівлі ними молока за заниженими цінами.

Про це заявляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

- Молокопереробників за рішенням уряду зобов'язані закуповувати молоко у селян не нижче 2,2 грн / л, - каже міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, - в разі, якщо переробні підприємства не відреагують на сигнал уряду, їм можуть скасувати пільги.

Мінагропрод повідомив, що має інформацію про закупівлю посередниками, які представляють інтереси молокопереробників, молока по 1,6 грн / літр і продажу його заводам по 2,5 грн / літр. У повідомленні наголошується, що Антимонопольний комітет України вивчить причини невиконання постанови уряду про встановлення мінімальних закупівельних цін на молоко 2-го сорту в населення на рівні 2,2 грн / л.

- Крім того, ми використовуємо економічні важелі врегулювання ситуації. Зокрема, Аграрний фонд вже почав закупівлю вершкового масла і сухого молока, щоб стимулювати ринок, - повідомляється в прес-релізі.

Як повідомлялося, мінімально допустимий рівень закупівельної ціни на молоко другого сорту базисної жирності у населення на рівні 2,20 грн / кг (без ПДВ) був введений постановою Кабінету міністрів № 807 від 29 серпня за ініціативою прем'єр-міністра Миколи Азарова. Окремим рішенням уряду Державної інспекції з контролю за цінами разом з обласними державними адміністраціями було доручено забезпечити контроль за дотриманням молокопереробними підприємствами мінімально допустимої ціни закупівлі молока у населення.

В кінці минулого року парламент ухвалив закон, що передбачає повернення до механізму виплати компенсацій виробникам молока, який діяв до 31 грудня 2010 року. Відповідно до закону, з 1 січня 2012 року до 1 січня 2015 переробне підприємство повинне перераховувати ПДВ до спеціального фонду держбюджету і на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі Держказначейства, у таких розмірах: у 2012 році - 30% у спецфонд держбюджету, 70% - на спецрахунок; у 2013 році - 40% і 60% відповідно; у 2014 році - 50% і 50% відповідно. Сума ПДВ, перерахована на спецрахунок, використовується виключно для виплати сільгосптоваровиробникам компенсації за продані ними молоко та м'ясо в живій вазі.