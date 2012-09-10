Скасують пільги тим, хто купує в селян молоко за заниженими цінами
Мають купувати не нижче як 2,20 грн за літр
Мінагропрод України допускає скасування пільг для молокопереробників при закупівлі ними молока за заниженими цінами.
Про це заявляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
- Молокопереробників за рішенням уряду зобов'язані закуповувати молоко у селян не нижче 2,2 грн / л, - каже міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, - в разі, якщо переробні підприємства не відреагують на сигнал уряду, їм можуть скасувати пільги.
Мінагропрод повідомив, що має інформацію про закупівлю посередниками, які представляють інтереси молокопереробників, молока по 1,6 грн / літр і продажу його заводам по 2,5 грн / літр. У повідомленні наголошується, що Антимонопольний комітет України вивчить причини невиконання постанови уряду про встановлення мінімальних закупівельних цін на молоко 2-го сорту в населення на рівні 2,2 грн / л.
- Крім того, ми використовуємо економічні важелі врегулювання ситуації. Зокрема, Аграрний фонд вже почав закупівлю вершкового масла і сухого молока, щоб стимулювати ринок, - повідомляється в прес-релізі.
Як повідомлялося, мінімально допустимий рівень закупівельної ціни на молоко другого сорту базисної жирності у населення на рівні 2,20 грн / кг (без ПДВ) був введений постановою Кабінету міністрів № 807 від 29 серпня за ініціативою прем'єр-міністра Миколи Азарова. Окремим рішенням уряду Державної інспекції з контролю за цінами разом з обласними державними адміністраціями було доручено забезпечити контроль за дотриманням молокопереробними підприємствами мінімально допустимої ціни закупівлі молока у населення.
В кінці минулого року парламент ухвалив закон, що передбачає повернення до механізму виплати компенсацій виробникам молока, який діяв до 31 грудня 2010 року. Відповідно до закону, з 1 січня 2012 року до 1 січня 2015 переробне підприємство повинне перераховувати ПДВ до спеціального фонду держбюджету і на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі Держказначейства, у таких розмірах: у 2012 році - 30% у спецфонд держбюджету, 70% - на спецрахунок; у 2013 році - 40% і 60% відповідно; у 2014 році - 50% і 50% відповідно. Сума ПДВ, перерахована на спецрахунок, використовується виключно для виплати сільгосптоваровиробникам компенсації за продані ними молоко та м'ясо в живій вазі.