Батько і фотограф Максим Кушка фотографував татусів Вінниці

День батька в Україні відзначають у треті вихідні вересня, саме до цього свята громадська організація «Лабораторія актуальної творчості» та ВОГО «Відкрите суспільство» за підтримки управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації влаштовують фотовиставку з назвою «Я пишаюсь! Я - батько!»

Виставка розпочала свою роботу 17 вересня о 17.00 на першому поверсі торговельно-розважального центру «Мегамолл» (вул. 600-річчя, 17). Під час відкриття фотоекспозиції буде проведено низку акцій, що привертатимуть увагу до важливості формування відповідального батьківства в українському суспільстві.

У серії репортажних робіт авторства Максима Кушки яскраво демонструватиметься як виявляють батьківську любов тати міста Вінниці та яку участь у вихованні дітей вони приймають. Більшість репортажних фото було відзнято під час святкування Дня міста та просто на вулицях Вінниці зовсім нещодавно. Експозиція складається з 37 фотографій

Часто буває, що батько у сім’ї відсутній навіть не так фізично, як емоційно, та герої цих фото зовсім не такі – вони відповідальні, турботливі та люблячі батьки та дідусі. Адже, стати батьком – легко, бути батьком – от справжня робота! Метою акції є привернення уваги до проблем сім’ї, до виховання дітей на партнерських засадах, посилення авторитету батьків, їх відповідальності за виховання майбутнього нації.

Максим Кушка ось уже понад 4 роки фотографує всі помітні мистецькі події у Вінниці, а у вільний час є дбайливим та уважним батьком півторарічного Любомира. Максима не раз можна було побачити на визначних виставках та концертах одночасно з фотоапаратом та з сином у руках.

Вперше День Батька почали відзначати у США більш ніж 100 років тому. Американка запропонувала вшановувати турботливих батьків, таких як її власний, який самотужки виростив шістьох дітей.