На голову кожного вінничанина падає 29 кг забруднюючих викидів

На одного жителя Вінниччини в середньому по області припадає 29 кг забруднюючих викидів. За даними Вінницького обласного статуправління, з початку цього року в довкілля Вінницької області від стаціонарних джерел забруднення потрапило 47 тисяч тонн забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами довкілля на Вінниччини є підприємства промисловості та енергетики. Викиди забруднюючих речовин містять хімічні речовини, що впливають і на стан озонового шару. Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел можуть здійснюватись тільки за спеціальними дозволами, які видаюють обласні управління екології. Підприємства, які не мають такого дозволу, штрафують.

- Дозволи на викиди, на розміщення відходів, на використання отруйних речовин берться у прозорих офісах, - повідомив начальник відділу дозволів Держуправління охоронприроди у Вінницькій області Анатолій Іщенко. - Протягом 2011 та першого півріччя 2012 років Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області розглянуло 846 комплектів документів для видачі дозволів на викиди, видало – 755 дозволів. 91 комплект був повернутий на доопрацювання.