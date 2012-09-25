Надійшло 8 звернень про порушення виборчого законодавства

Протягом серпня-вересня поточного року до правоохоронних органів Калинівського району вже надійшло вісім звернень про порушенння виборчого законодавства.

- За наслідками розгляду п'яти з них в порушенні кримінальної справи відмовлено за відстутнсоті складу злочину, - говорить Володимир Федонюк, прокурор прокуратури Калинівського району. - Одна постанова Калинівськго РВ УМВС про відмову в порушенні кримінальної справи прокуратурою Калинівського району скасована з мотивів неповноти проведення перевірки та скерована у райвідділ для організації провдення додаткової перевірки. По іншим – тривають перевірки в порядку ст. 97 КПК.

У прокуратрі зауважують, що відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України настає у разі вчинення особою цих злочинів тільки з прямим умислом, тобто винний усвідомлює, що порушує закон.