Олієжиркомбінату дали кредит на будівництво нового заводу

«Вінницький олійножировий комбінат», великий український виробник рослинних масел, жирів і майонезів, оформив фінансову кредитну лінію на $ 28 млн в «Промінвестбанку» для будівництва маслоекстракційного заводу.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомляє business.ua.

Згідно з повідомленням, кредит надається терміном на 60 місяців під плаваючу ставку на рівні 9,5% річних. Грошові кошти будуть надходити в кілька етапів. Згідно з угодою, перший транш ($ 39,2 тис.) компанія повинна була отримати 27 вересня поточного року. Строки надходження наступних траншів не називаються.

Договір про відкриття кредитної лінії був підписаний 19 січня 2012 року.

Довідка:

Вінницький масложиркомбінат розташований на території 20,8 га в промисловій зоні Вінниці. Підприємство спеціалізується на переробці соняшнику і сої, і виробництві рослинних масел, жирів і майонезів. Виробничі потужності комбінату дозволяють переробляти 1 тис. тонн олійних культур на добу. 82% продукції експортується в Китай, Північну Африку, Індії, Європи, Туреччину. Вінницький ОЖК входить до складу вінницької промислової групи «Vioil».