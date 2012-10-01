Вінницьку землю вивозять контрабандою в Туреччину та Емірати

Безцінні українські чорноземи нелегально вивозяться в Туреччину, яка перепродує їх в ОАЕ. Бізнесмени Вінницької області налагодили регулярні поставки.



Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко під час прес-конференції, передає кореспондент ГолосUA.

Як повідомив В. Борейко, за інформацією місцевих жителів, бізнесмени Вінницької області налагодили регулярні поставки чорнозему до Туреччини через Одеський порт.

Ціна контрабанди, за словами еколога, становить 1 долар за кг землі, або приблизно 400 доларів за 1 га.

При цьому незалежний еколог Олег Листопад зазначив, що така ситуація склалася не лише у Вінницькій області. Подібні факти, за його словами, були зафіксовані в Харківській обл. біля с. Пісочне.

Там, за інформацією експерта, за 100 доларів можна запросто купити вантажівку чорнозему.

Листопад нагадав, що для відновлення 7 мм чорнозему необхідно 100 років, а з землі знімається шар 30 см.