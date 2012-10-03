Тігіпко пообіцяв захист «базарникам» від свавілля власників ринків

Для захисту малого бізнесу, який заробляє на ринках, Мінсоцполітики розробляє законопроект про регулювання роботи роздрібних ринків, який, зокрема, передбачає чітке регламентування переліку платежів на ринках.

Про це заступник Голови ПР, Віце-прем'єр-міністр - Міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко повідомив на перс-конференції у Вінниці.

- Зараз ми з ініціативною групою підприємців з Одеси розробляємо проект закону про ринках, який захистить ринкових торговців від свавілля власників та адміністративного тиску», - сказав Тігіпко.

Законопроект передбачає, що адміністрації ринків не зможуть за на власний розсуд вносити зміни до затвердженого переліку платежів.

Крім того, у законопроекті пропонується ввести норму про те, що плата за суборенду торгового місця не може перевищувати орендну плату. Ще одне нововведення - ринки, які орендують землю у місцевих органів влади, повинні бути передані в комунальну власність.

Сергій Тігіпко зазначив, що найближчим часом планується провести всеукраїнську нараду з підприємцями з усіх регіонів України для обговорення і внесення необхідних змін і доповнень в цей проект нормативного акта, після чого він буде доопрацьований і винесений на розгляд Кабінету Міністрів.

Він висловив сподівання, що такий закон зможе запрацювати вже у наступному році.