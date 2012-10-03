Замість «що болить» на швидкій питають «за кого голосуєш?»

Жителька села Троща Липовецького району (виборчий округ №18) Ганна Захарчук повідомила спостерігачу Громадянської мережі ОПОРА, що під час виклику «швидкої» черговий замість того, щоб запитати дані хворої, запитав, за кого вона буде голосувати, - повідомляє офіційний сайт ОПОРИ.

29 вересня близько 12 години раптово занедужала жителька села Троща Липовецького району Галина Загородня (пенсіонерка, колишній фельдшер).

Як повідомила спостерігачу ОПОРИ сусідка хворої Ганна Захарчук, яка спробувала телефоном викликати невідкладну медичну допомогу, черговий «швидкої» у м. Липовець, перед тим, як прийняти виклик, запитав: «За кого ви будете голосувати?» Оскільки з першого разу не вдалося зробити виклик, жінки заявили черговому «швидкої»: «Якщо «швидка» не приїде негайно, то скарги від жителів села дійдуть і в міністерство охорони здоров’я, і президенту, і на радіо, телебачення та пресу».

Швидка допомога прибула приблизно о 14.45, тобто через дві години.

За словами односельчан, зараз Галина Загородня перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.