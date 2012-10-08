Ситуація з друком бюлетенів може поставити вибори в округах під загрозу

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна заявляє про завершення процесу виготовлення виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна повідомила сьогодні журналістам у Києві.

"Відвантаження тиражу виборчих бюлетенів із поліграфкомбінату "Україна" до складських приміщень Спецзв'язку почалося ще 3 жовтня.

Проте інакша ситуація з виготовленням виборчих бюлетенів для одномандатних виборчих округів", - сказала Ж.Усенко-Чорна. За її словами, виготовлення виборчих бюлетенів для парламентських виборів у 2012 році стало проблематичним.

"Мажоритарна складова ставить ЦВК в достатньо складне становище щодо забезпечення виконання своєї місії з виготовлення виборчих бюлетенів, і відповідно, забезпечення успішного проведення виборів в окремих мажоритарних округах у цілому", - наголосила вона.

Заступник голови ЦВК нагадала, що в даний час третя частина питань, що розглядаються комісією на своїх засіданнях, стосується скасування реєстрації кандидатів-мажоритарників.

"А це означає, що Центральна виборча комісія постійно вносить зміни в тексти виборчих бюлетенів. Відповідно, ми не можемо почати повноцінний друк, повністю здійснити передачу на поліграфкомбінат текстів всіх виборчих бюлетенів для голосування в мажоритарних округах, оскільки вони приречені на внесення в них змін у частині кандидатів, які вибули з балотування. ЦВК перебуває в ситуації сапера на мінному полі в очікуванні чергової порції «відмовників»", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Крім того, за словами заступника голови ЦВК, якщо мажоритарники почнуть масово відмовлятися від участі у виборчій кампанії після виготовлення бюлетенів, то в них необхідно буде проставляти штамп "вибув".

"Це небезпечна ситуація. Під загрозу ставиться можливість виборця вільно сформувати свій вибір, оскільки штамп може бути випадковий або умисно проставлений напроти не того кандидата, який вибув. З'явиться можливість для зловживань на місцях", - вважає вона. Ж.Усенко-Чорная також відзначила поширену під час цієї парламентської кампанії тенденцію реєстрації так званих технічних кандидатів.

"На деяких округах спостерігається велика кількість технічних кандидатів, які реєструвалися, переслідуючи суто технологічні цілі: завдати іміджеві втрати іншим кандидатам, або є повними тезками прохідних кандидатів, або ж з метою "продажу" своїх членів ДВК", - пояснила заступник голови ЦВК.

"Залишається тільки сподіватися, що зрештою нам вдасться уникнути ситуацій, що ставлять під сумнів результати виборів в окрузі. Адже проштампований не відповідно до рішення ЦВК бюлетень визнається недійсним. Це може бути використано як технологія "вибивання" відданих за певного кандидата голосів. Така можливість легко може бути взята на озброєння штабами деяких кандидатів як маніпуляційна технологія "коригування результатів голосування в окрузі", - наголосила вона.

Ж.Усенко-Чорна повідомила, що в даний час Центральна виборча комісія передала поліграфкомбінату "Україна" тексти близько 130 бюлетенів для голосування в одномандатних округах.

"На жаль, за вже віддрукованими бюлетенями в мажоритарних округах є випадки скасування реєстрації кандидатів. Свого часу ЦВК розгляне цю проблему і вирішить, як діяти далі, щоб заощадити державні кошти і не допустити передруку бюлетенів, принаймні, у великій кількості", - повідомила заступник голови ЦВК. За її словами, вартість виготовлення одного виборчого бюлетеня для голосування за партійними списками становить 0,87 грн, а для голосування в одномандатних округах - 0,72 грн.