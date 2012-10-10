Працівники СБУ закупили за бюджетні гроші цукерок на 116 тисяч

СБУ через тендер замовила відразу у трьох компаній шоколадних цукерок, зефіру та чаю з кавою на 116 тис. гривень.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Так, компанії ПП «Добробуд Груп», ВКФ ТОВ «Певекс Лтд», ТОВ «Арго Груп» отримали угоду на поставку чаю та кави на загальну суму 57 тис. 991 грн.

За дані кошти закуповується 14 видів кави, як розчинної, так і в зернах і 13 видів чаю, пише «Коментарі».

Також ВКФ ТОВ «Певекс Лтд», ТОВ «Арго Груп» обрані для поставки 61 виду шоколадних цукерок і зефіру на суму 58 тис. грн.

Закупівлі здійснюються за рахунок державного бюджету, поставки будуть здійснені протягом 2012 року.

Нагадаємо, за словами президента Віктора Януковича, щороку чиновники розкрадають через тендери понад 7 млрд бюджетних доларів.