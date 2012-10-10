Неповнолітня дівчинка і 30 річний чоловік намагались піти з життя

9 жовтня о 20:45 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про те, що 16-річна дівчина здійснила спробу самогубства шляхом прийняття лікарських засобів «мезим», «спалазол» та «стрептоцид».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждала госпіталізована до реанімаційного відділення. На даний час знаходиться в задовільному стані.

А нинішнього ранку о 6:45 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої лікарні було доставлено 30-річного місцевого жителя з діагнозом «отруєння медикаментами».

Чоловік таким чином хотів звести рахунки з життям.

На даний час потерпілий знаходиться у стані середньої важкості.