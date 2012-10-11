Дарчі написи на вінницькому трамваї львів’яни заліпили рекламою
13:00, 11 жовтня 2012Вінниця
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Специфіка західноукраїнської вдячності
На початку жовтня трамвайний вагон №1173 (у Вінниці - 213) Львівське ТТУ віддало під рекламу, - повідомляє «Вінницький трамвай».
Другий вагон поки що залишився в оригінальному забарвленні, яким його зробили у ВТТУ.
Ці вагони були подаровані Львову нашим містом на початку літа 2012 року, після проведеного капітального ремонту.
Обидва вагони були пофарбовані в оригінальний блакитний колір і мали на боках дарчі написи.
Думалося, що вагони залишаться такими набагато довше. Але ось вже перший вагон замаскувався у львівську рекламу
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