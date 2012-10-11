Дарчі написи на вінницькому трамваї львів’яни заліпили рекламою

На початку жовтня трамвайний вагон №1173 (у Вінниці - 213) Львівське ТТУ віддало під рекламу, - повідомляє «Вінницький трамвай».

Другий вагон поки що залишився в оригінальному забарвленні, яким його зробили у ВТТУ.

Ці вагони були подаровані Львову нашим містом на початку літа 2012 року, після проведеного капітального ремонту.

Обидва вагони були пофарбовані в оригінальний блакитний колір і мали на боках дарчі написи.

Думалося, що вагони залишаться такими набагато довше. Але ось вже перший вагон замаскувався у львівську рекламу