До міліції надійшло 210 заяв про порушення виборчого процесу

З початку передвиборчої кампанії в органи та підрозділи управління МВС України у Вінницькій області надійшло 210 звернень, пов’язаних із виборчим процесом. Порушено дві кримінальні справи

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Головне завдання органів внутрішніх справ під час виборчого процесу – запобігання порушенням законодавства, забезпечення прав та свобод громадян, громадської безпеки, охорона правопорядку під час роботи виборчих комісій, недопущення незаконного втручання у їх діяльність.

У цілодобовому режимі в обласному управлінні працює оперативний штаб, який збирає та аналізує інформацію про правопорушення, пов’язані з підготовкою і проведенням виборів.

Працівники міліції реєструють та перевіряють всі без винятку повідомлення щодо можливих порушень виборчого законодавства а також уживають заходи реагування відповідно до нормативно-правових актів України.

- З початку передвиборчої кампанії в органи та підрозділи внутрішніх справ Вінниччини надійшло 210 звернень, пов’язаних із виборчим процесом, - говорить начальник штабу УМВС у Вінницькій області Микола Загорулько. - З цієї кількості зареєстрованих повідомлень порушено 2 кримінальні справи – за фактом крадіжки у смт. Літин агітаційного банера із зображенням портрета кандидата в народні депутати та за фактом крадіжки оргтехніки з офісу однієї з політичних партій у м. Вінниці.

По 128 заявах, які були зареєстровані в органах міліції, відмовлено в порушенні кримінальної справи, 23 матеріали передані на розгляд в прокуратуру, 8 – в окружні комісії, 1 – до ЦВК, на правопорушників складено 20 адміністративних протоколів.

Серед найпоширеніших адміністративних порушень виборчого законодавства – порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів, виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних.