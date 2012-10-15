Хокеїсти вимагають третину коштів обласного спортивного бюджету

Не секрет, що представники багатьох інших видів спорту заздрять вінницьким хокеїстам на траві, які мають значні міжнародні успіхи і відповідне фінансування. Але головний тренер збірної України Павло Мазур пояснив, що практично всі витрати національної збірної України, яка повністю складається з вінничан, бере на себе профільне Міністерство.

– Цього року за рахунок державних коштів збірна України змагалася на відбірному турнірі до Олімпіади-2012, чемпіонаті Європи з індору в Італії, Світовій лізі, провела два навчально-тренувальні збори і виступила на міжнародному турнірі в плані підготовки до олімпійського відбору. На це не йшли кошти з обласного чи міського бюджетів, – підкреслив Павло Мазур.

Віце-президент Всеукраїнської федерації хокею на траві і директор хокейної СДЮШОР «Олімпія» Федір Новік повідомив, що обласна влада щорічно виділяє на розвиток хокею на траві 2,5 – 3 млн. грн. Ці кошти йдуть на утримання СДЮШОР хокею на траві «Олімпія» і відділення хокею при ШВСМ, участь команд у чемпіонатах України тощо. За словами Федора Новіка, вінницькі хокеїсти заслуговують значно кращого фінансування.

– Нинішнє фінансування хокею на траві є недостатнім, - каже Новік. - Щорічно наш вид спорту приносить 27–30 % залікових очок спорту Вінниччини. Спортивний бюджет області сягає 18 млн. грн. Тож чому хокеїстам не виділяють стільки коштів, скільки вони зароблять своїми результатами, а дають вдвічі менше?