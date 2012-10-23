Опозиціонер пророкує порожній ПФ і здорожчання компослуг на 40%

Політичні партії останні золоті деньки для політичної агітації намагаються використати якомога ефективніше. Відтак, донести до електорату головні меседжі довіряють своїм віп-спікерам, котрі мандрують регіонами.

Сьогодні Вінниччину відвідав Голова підкомітету з питань державного соціального страхування, розвитку соціального партнерства та діяльності об'єднань громадян сторін соціального партнерства Комітету ВР з питань соціальної політики та праці, кандидат у раодні депутати від ОО „Батьківщина” Андрій Павловський.

Позаяк політик з 2010 року в опозиційному уряді України обіймає посаду міністра соціальної політики та праці, то під час зустрічі з медійниками й зосередився на „соціалці”.

Його прогнози на життя після виборів, котрими пан Павловський поділився з журналістами, змальовують геть не веселі перспективи для пересічного українця. Опозиціонер каже, що в разі подальшого перебування при владі нинішніх її очільників населенню доведеться зіткнутись з 40-відсотковим здорожчанням комунальних послуг вже у листопаді, обвалом національної валюти до рівня 12 гривень за долар США у грудні – січні, а літнім людям радив зауважити, що у Пенсійному фонді грошей залишилось на місяць-півтора.

Андрій Павловський каже, що опозиція вбачає своїм завданням №1 у складі нового парламенту домогтися призупинення названих процесів, зокрема, скасувати дії законів, котрі фактично позбавили пільг 16 вразливих категорій населення.

Також політик висловив занепокоєння формуванням бюджету-2013. Павловський каже, що чинний уряд навіть від парламентарів приховує закладені в основному фінансовому документі держави макропоказники, зокрема, й передбачені витрати на соцзахист.