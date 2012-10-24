Львів’яни заклеять рекламою і другий вінницький трамвай

09:45, 24 жовтня 2012
Вінниця
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Вдячність по-галицькому

Днями львівське ТТУ перекрасило в білий колір вже другий подарований Вінницею трамвай №1172 (209) і надалі вінбуде їздити з такою ж рекламою, як і попередній №1173 (213), повідомляє сайт «Вінницький трамвай».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, на початку жовтня трамвайний вагон №1173 (у Вінниці - 213) Львівське ТТУ віддало під рекламу. Ці вагони були подаровані Львову нашим містом на початку літа 2012 року, після проведеного капітального ремонту.

Обидва вагони були пофарбовані в оригінальний блакитний колір і мали на боках дарчі написи.

Львівські любителі електротранспорту ставили питання про необхідність перефарбування даних вагонів керівництву ЛТТУ, на що зрозумілої відповіді отримано не було.

 

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