Львів’яни заклеять рекламою і другий вінницький трамвай

Днями львівське ТТУ перекрасило в білий колір вже другий подарований Вінницею трамвай №1172 (209) і надалі вінбуде їздити з такою ж рекламою, як і попередній №1173 (213), повідомляє сайт «Вінницький трамвай».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, на початку жовтня трамвайний вагон №1173 (у Вінниці - 213) Львівське ТТУ віддало під рекламу. Ці вагони були подаровані Львову нашим містом на початку літа 2012 року, після проведеного капітального ремонту.

Обидва вагони були пофарбовані в оригінальний блакитний колір і мали на боках дарчі написи.

Львівські любителі електротранспорту ставили питання про необхідність перефарбування даних вагонів керівництву ЛТТУ, на що зрозумілої відповіді отримано не було.