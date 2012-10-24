З полиць книгарень вилучають твори з цигарками на обкладинці

16 вересня набув чинності Закон про заборону реклами тютюнових виробів. Документ передбачає заборону будь-якої реклами й стимулювання продажів тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.

При цьому закон установлює адміністративну відповідальність громадян і посадових осіб за порушення вимог законодавства про заборону реклами й спонсорства тютюнових виробів.

Цікаво, що «жертвою» цього закону стали дуже несподівані персонажі, а саме, - письменники і книгарні.

Як стало відомо УНІАН-Вінниччина, у столиці вже постраждали книжкові крамниці однієї з мереж книгарень, - там контролюючі органи не тільки рекомендували познімати з полиць всі примірники творів, на обкладинках яких зображено цигарки у будь-якому вигляді, а й наклали на власників чималі штрафи.

У Вінниці жодну із книгарень, з якими спілкувались кореспонденти УНІАН-Вінниччина, каральні санкції іще не зачепили. Втім, про неприємності київських колег місцеві продавці книжок уже чули і вжили превентивних заходів. З продажу тимчасово зняли всі книги, де хоча б «пахне» тютюновим димом. Бо, як розповів один із продавців, приводом для стягнення штрафу може стати навіть просвітницька брошура про шкоду тютюнопаління, адже на титульній обкладинці там теж є цигарки.

«Під роздачу» потрапила навіть книга про Шерлока Холмса(детектив на обкладинці курить люльку) та «Залишенець.Чорний ворон» Василя Шкляра через те, що на одній з обкладинок автор зображений із цигаркою.

Як повідомив представник однієї з мережевих книгарень, всього для самоекспертизи вчора з полиць зняли близько 50 видань

Книги в продаж повернули, але керівництво мережі, налякане прецедентом притягнення книжкових крамниць до адмінвідповідальності, звернулось до Управління з прав захисту споживачів з проханням роз’яснити, чи правомірним є застосування до книгарень положень згаданого Закону, і чи можна вважати художнє зображення цигарок на обкладинках рекламою.