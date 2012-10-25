Клеїти агітацію Джиги на на біл-борди послали еменесників

Передвиборчу агітацію кандидата по одномандатному виборчому округу №15 Миколи Джиги розміщували співробітники територіального управління МНС, які наклеювали агітаційні матеріали кандидата власними силами і з використанням спецтехніки.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА з посиланням на довірену особу кандидата в депутати по ВО №15 Василя Вовка (самовисування) Григорія Колодєєва.

Такі дії є порушенням ст.74 Закону про вибори в Україні, у якій, зокрема, йдеться: «Участь у передвиборній агітації забороняється: у робочий час посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати», - зазначає ОПОРА.

Такі білборди розміщено у смт. Шпиків Тульчинського району

Крім того, Григорій Колодєєв повідомив, що він звернувся із заявою до селищного голови села Шпиків Миколи Панасюка для того, щоб він повідомив правові підстави та надав копії рішення сесії Шпиківської селищної ради про надання дозволу для розміщення біл-борду по вул. Леніна між торгівельним кіоском «Вінницький хліб» і рестораном «Дружба».

Також із приводу цієї ситуації кандидатом у депутати Василем Вовком подано позов до Вінницького окружного адміністративного суду.