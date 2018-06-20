Результати Національного exit-poll

За результатами Національного exit-poll-2012, на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня політичні партії отримали такі результати у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі: Партія регіонів – 28,1% голосів виборців, Об'єднана опозиція “Батьківщина” – 24,6%, партія «УДАР Віталія Кличка» – 15,4%, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” – 12,2%, Комуністична партія України — 11,6%. Уточнені дані станом на 20.00 Національного exit-poll оприлюднено на сайті фонду «Демократичні ініціативи».

Крім того, за партію Наталії Королевської "Україна - Вперед!" проголосували 1,6% виборців, за партію "Наша Україна" - 1,2%.

Усі інші партії отримали менше 1% голосів виборців.

Розподіл голосів за регіонами (Західний; Центральний; Південний; Східний):Партія регіонів (відповідно) – 12,1%; 17,6%; 37,1%; 51,3%; ВО "Батьківщина" – 31,9%; 34,1%; 17,7%; 10,2%; "УДАР Віталія Кличка" – 18,4%; 18,8%; 14,2%; 8,2%; ВО "Свобода" – 26,6%; 12,8%; 5,5%; 3,0%; Комуністична партія України – 3,8%; 8,8%; 16,6%; 18,7%.

Загалом було опитано 19 тисяч 837 виборців на виході з 400 виборчих дільниць. Інші партії, згідно з результатами exit-poll, отримали такі результати: Соціалістична партія України - 0,5; Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" – 0,1%; Партія "Руський блок" – 0,4%; Політична партія «Всеукраїнське об’єднання "Громада" – 0,1%; Українська Національна Асамблея – 0,0%; Ліберальна партія України – 0,1; Політична партія "Нова політика" – 0,1%; Українська партія "Зелена планета" – 0,3; Партія пенсіонерів України – 0,5%; Політична партія "Зелені" – 0,3%; Партія Зелених України – 0,4%; Політична партія "Україна майбутнього" – 0,4%; Політична партія "Народно-трудовий союз України" – 0,1%; Радикальна Партія Олега Ляшка – 0,9%; Викреслив(ла) всіх, перекреслив(ла) весь список або зіпсував(ла) бюлетень – 1,1%.

Загальна похибка вибірки становить від 0,5 до 2,5%.

*** Національний exit-poll-2012 проводився спільно фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова. Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 дані Національного exit-poll були такими: Партія регіонів – 28,6% голосів виборців, Об'єднана опозиція “Батьківщина” – 24,7%, партія «УДАР Віталія Кличка» – 15,1%, Комуністична партія України — 11,8%, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” – 12,3%.