Односельці розбились, зіткнувшись з молдавською вантажівкою

13:48, 29 жовтня 2012
Вінниця
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Один - насмерть, другий у лікарні

28 жовтня о 00.40 год. біля селища Бродецьке Козятинського району 42-річний водій автомобіля "ВАЗ 21013", житель села Жежелів, зіткнувся  з вантажівкою "ДАФ -XF". За кермом був 35-річний житель республіки Молдова.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінпекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди помер, а його 44-річний пасажир-односелець  доставлений у лікарню з багаточисленими переломами хребта.  

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