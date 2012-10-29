Односельці розбились, зіткнувшись з молдавською вантажівкою

28 жовтня о 00.40 год. біля селища Бродецьке Козятинського району 42-річний водій автомобіля "ВАЗ 21013", житель села Жежелів, зіткнувся з вантажівкою "ДАФ -XF". За кермом був 35-річний житель республіки Молдова.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінпекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди помер, а його 44-річний пасажир-односелець доставлений у лікарню з багаточисленими переломами хребта.