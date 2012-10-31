Наталю Солейко збираються «злити» на користь Домбровського?

Вже чотирьох своїх земляків вінничани мали б вважати народними депутатами.

Згідно з даними ЦВК, яка має в своєму розпорядженні електронні протоколи з Округів №12, №14, №16 та №18,парламентський мандат вибороли відповідно Петро Порошенко, Іван Мельничук, а також Оксана та Григорій Калетніки.

Якщо троє з кандидатів можуть розслабитись, то Івану Мельничуку, ймовірно, доведеться ще поборотись за своє депутатство.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, вчора ОВК округу №14 раптом взялась за перевірку бюлетенів з десятка великих дільниць трьох районів, де опозиційний кандидат лідирує з великим відривом.

Округи №13, №15 та №17 надали в розпорядження ЦВК 95-99% електронних протоколів. Лідери там не змінилися і конфліктів також не чути.

А багатостраждальна ОВК №11 лічить голоси вже четверту добу. Членів комісії занурювали в темряву, труїли газом, вони розбігалися. Наразі їм не позаздриш через пильну увагу та пресинг як з боку опозиційної кандидатки Наталії Солейко, котра наразі лідирує, так і з боку її суперника Олександра Домбровською, котрий вчора заявив про намір домагатися перерахунку голосів.

Вчора дійшло вже до того, що з ОВК невідомі молодики намагались відкрито поцупити ящики з бюлетенями.

Наразі місцевий політикум та пересічні громадяни, котрі цікавляться політикою, задаються одним питанням: з огляду на те, що відбувається, - чи «зіллють» Солейко?

Таких розмов побільшало після того, як стало відомо про зустріч з губернатором Олександра Домбровського. Представники його штабу повідомили, що мова велась про неприпустимість фальшування результатів виборів в окрузі №11. Та хто ж знає, про що домовились насправді?

Тим часом, згідно з даними ЦВК, опрацьовано 61,81% протоколів з округу. Попередньо Солейко набирає 29,66%, а Домбровський – 28.97%. Різни ця в результатах – 0,69%, або 368 голосів.