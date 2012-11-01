Голоси одинадцятого округу таки перерахують? Готується рішення суду

Вінницький окружний адмінсуд розглянув питання перерахунку голосів в окрузі №11, якого домагається кандидат у народні депутати Олександр Домбровський.

Як повідомило УНІАН-Вінниччина джерело в суді, присутній на засіданні в.о. голови ОВК №11 Юрій Ямпольський заявив, що із 110 дільниць округу лише від 15 ДВК бюлетені та протоколи були прийняті відповідно до всіх вимог чинного законодавства та інструкцій ЦВК.

Він також визнав, що перерахунку вимагають всі бюлетені, які зберігаються у к. 306 приміщення Правобережної адміністрації, в якій розташовано окружком. Мовляв, бюлетені містяться в коробах, упаковка яких була пошкодженою, і що коли ОВК їх приймала, то це бачили, але уваги не звернули.

Згадане джерело також стверджує, що рішення суду буде готове опісля 13.00 і припускає, що воно буде на користь О. Домбровського.

Як повідомляє сайт вінницяОК, сьогодні ж суддя, який розглядав позов Доббровського до ОВК, слухатиме позов уже колишнього голови ОВК № 11 Сергія Сітарського до Домбровського, проте зміст позову поки не відомий.