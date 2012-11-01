Вінничани прокопав «контрабандний спиртопровід» з власного гаража

Співробітники Служби безпеки України спільно з міліцією припинили поставки контрабандного етилового спирту з Молдови в Україну.

Згідно з інформацією, наданою прес-службою СБ України, 18 жовтня в місті Ямпіль Вінницької області співробітники міліції спільно з СБУ виявили підземний тунель через українсько-молдавську державний кордон.

Тунель був прокопаний в напрямку державного кордону України з Молдовою з оглядового ями гаража жителя міста Ямпіль.

Початок «спиртового» тунелю, діаметр якого дорівнює приблизно 40 сантиметрів, знаходилося за 140 метрів від державного кордону України.

Цей тунель виявили співробітники правоохоронних органів під час обшуку приватного будинку, який розташований біля гаража. Вони звернули увагу на бури поблизу будинку й інше спеціальне обладнання для прокладки кабелю: лебідки, троси і шланги. Крім цього, в гаражі знаходився вантажний автомобіль, в кузові якого було виявлено п'ять 200-літрових бочок із залишками спирту.

Служба Безпеки України офіційно поінформувала про виявлення тунелю в поблизу кордону прикордонну поліцію Республіки Молдова та Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні для організації і проведення спільних слідчих дій.

За матеріалами СБУ, посадові особи органів місцевої міліції порушили кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

