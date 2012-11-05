Блаженійший Володимир приїхав у Вінниці привітати владику Симеона

4 листопада, в день святкування Казанської ікони Божої Матері, у Вінницьку єпархію з архіпастирським візитом прибув митрополит Київський і всієї України Володимир. Він очолив Літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Вінниці. Його Блаженству співслужили 33 митрополити, архієпископи та єпископи Української парвославної церкви. А також священики Вінницької єпархії та гості з України і сусідніх країн у священному сані, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

По закінченні Літургії Митрополит Володимир привітав владику Симеона з 50-річчям та побажав Його Високопреосвященству міцного тілесного здоров’я, Божої допомоги та заступництва Пресвятої Богородиці. Його Блаженство підніс у подарунок владиці Симеону образ Казанської ікони Божої Матері, написаний на Афоні. Також, за заслуги перед Українською Православною Церквою та з нагоди 50-річчя Блаженніший Владика удостоїв ювіляра церковної нагороди - Відзнаки Предстоятеля Української Православної Церкви.

Після Причастя віруючих владику Симеона вітали решта гостей, представники Білоруської та Молдавської Православних Церков, котрі в цей день нагородили Високопреосвященнішого владику орденом Кирила Туровського І ступеню (Білоруська Православна Церква) та орденом Стефана Великого (Молдавська Православна Церква). Таокж владика отримав орден прп. Серафима Саровського від імені Патріарха Московського і всієї Русі Кирилла.