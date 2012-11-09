Папери по пам’ятнику Шевченку підуть в КМУ вже наступного тижня

8 листопада відбулось засідання представників структурних підрозділів з вирішення спірного питання щодо встановлення пам’ятника видатному митцю української культури Тарасу Григоровичу Шевченку.

Як повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, обговорювалися причини та труднощі у встановленні самого пам’ятника, визначення місця розташування, благоустрій площі та узгодження подальших дій з прискорення і остаточному вирішення даного питання.

Присутні на нараді представники структурних підрозділів погодили спорудження пам’ятника Т.Г. Шевченку на площі Василя Стуса.

За словами заступника голови ОДА Л. Спірідонової, через встановлення пам’ятника Шевченку демонтувати дошку пошани, а тим паче пам’ятник В. Стусу не будуть.

В свою чергу присутня на засіданні начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Марія Скрипник зазначила, що пакет необхідних документів майже зібрано.

Окрім того, планується проведення конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею спорудження пам’ятника, - повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максим Мартинюк. Він також наголосив на необхідності створення у місті площі, яка могла б бути місцем проведення основних культурних, заходів та виступів.

Як зазначила Л. Спірідонова, окрім підготовки конкурсу готуються вихідні матеріали для проведення конкурсу та розробка деталізованої схеми графічного вигляду самого проекту. За словами Л. Спірідонової ухвалення кінцевого рішення місця встановлення та вигляду пам’ятника Т. Шевченку буде прийматися керівництвом разом з фахівцями архітектури та мистецтва.

Любов Спірідонова закликала присутніх об’єктивно і виважено поставитися до даного питання і наголосила, що 15 листопада будуть остаточно опрацьовані та зібрані необхідні документи, які вже 16 листопада будуть надіслані на подальший розгляд та ухвалення рішення Кабінетом Міністрів України.