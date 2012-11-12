Через відсутність газу людям зменшили вартість електроенергії

На Вінниччині без централізованого опалення залишаються близько 40 багатоквартирних будинків у чотирьох райцентрах — Ямпіль, Чечельник, Піщанка, Муровані Курилівці, повідломляє Gazeta.ua.

— Дехто, як установлюють груби, димохід вмонтовують у вентиляцію. Коли дождь або вітряно, дим іде у квартири сусідів, — розповідає Юрій Миколаєв з Ямполя.

У Чечельнику та Мурованих Курилівцях більшість власників квартир перейшли на індивідуальне електроопалення.

— Треба ставити котельню для кожного будинку окремо. Але то настільки дорого, що до підрахунку діло не доходить. Люди ставлять у квартирах електричне опалення, — каже Сергій Шепітко, голова Чечельницької райради. — Опалюють помешкання переважно вночі. Тоді тариф найнижчий. Я так сам роблю.

У Мурованих Курилівцях депутати домоглися зменшення тарифу.

— Платили по 24 копійки і мали ліміт 1800 кіловат. Депутати райради написали листа в Кабмін, щоб здешевили електроенергію. Це мала бути як компенсація за те, що немає газу. Тому змушені опалювати електрикою,— говорить Василь Гук, голова Мурованокуриловецької райради. — За півроку нам зменшили тариф до 21 копійки вдень, 9 копійок уночі. І збільшили вдвічі ліміт.