Опозиція обіцяє не допустити до складення присяги Домбровського та Жеребнюка

Об'єднана опозиція має намір не допустити складення присяги обраними депутатами Верховної Ради в мажоритарних округах №11 і №14 Олександром Домбровським і Віктором Жеребнюком.

Про це сказано в заяві Об'єднаної опозиції, яку розповсюдили "Українські новини".

"Ми ніколи не визнаємо таке рішення ЦВК й вважаємо цих осіб не народними обранцями, а кримінальними злочинцями. Ми зробимо все можливе, щоб ці громадяни не склали присягу народного депутата, і переконані, що сформована в такий спосіб Верховна Рада не буде легітимною", – сказано в заяві.

Політсила зазначає, що залишає за собою право на застосування всіх засобів протесту й дій, які будуть спрямовані на захист прав кандидатів від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Наталії Солейко й Івана Мельничука, які, на її думку, були позбавлені законної перемоги у відповідних округах.

"ЦВК, вірніше ті члени комісії, які голосували за це ганебне антизаконне рішення, стали співучасниками кримінального злочину, яким була легітимізована крадіжка голосів виборців на цих округах", – сказано в заяві.

Об'єднана опозиція наполягає, що, лідируючі за первинним підрахунком голосів Солейко й Мельничук були позбавлені перемоги внаслідок цинічних і грубих фальсифікацій, псування бюлетенів з голосами за них людьми із кримінальною зовнішністю, дій міліції, що сприяли таким особам, а також несправедливих і замовлених рішень судів на користь провладних кандидатів Домбровського й Жеребнюка.

Як повідомляло агентство, у неділю ЦВК завершила установлення результатів виборів Ради в усіх 220 з 225 округів, у яких була, виходячи з його рішення, можливість їх встановлення.

Зокрема, Центвиборчком визнав обраними Домбровського й Жеребнюка.

При цьому голова ЦВК Володимир Шаповал, його заступники Андрій Магера й Жанна Усенко-Чорна, куратор Вінницької області в ЦВК Юлія Швець і ще один член ЦВК Валерій Шелудько підписали відповідні протоколи з особливою думкою.

Зокрема, на думку Швець, ці протоколи не відображають реального волевиявлення виборців і є недостовірними, а Усенко-Чорна назвала результати виборів у цих округах грубо сфальсифікованими.