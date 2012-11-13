Голова Пенсійного фонду Вінниччини отримав "наганяй" від прокуратури

Прокуратурою Вінницької області здійснено перевірку щодо додержання законодавства головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Перевіркою виявлено ряд порушень під час обрахування розміру сплати внесків. Фондом також не вживаються заходи щодо стягнення безпідставно виплачених коштів, не ведеться належний контроль за статусом платників, що призводить до неправомірного застосування фінансових санкцій.

На усунення цих та інших порушень прокуратурою області начальнику управління внесено подання.