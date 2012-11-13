В ОВК №11 та №14 неврахованих бюлетенів більше, ніж різниця між переможцями

На більшості "проблемних" мажоритарних округів кількість неврахованих бюлетенів, в тому числі зіпсованих є більшою ніж розрив між основними претендентами.

Такі дані містяться на сайті ЦВК, - повідомляє «Українська правда»,

З виданих бюлетенів не враховуються зіпсовані або ж ті, які були видані на дільницях, де голосування було визнано недійсним.

Так, на ОВК 11, де перемогу віддали Олександру Домбровському, було невраховано понад 6 тисяч бюлетенів, 3050 з них були зіпсовані. При тому, що різниця між голосами за Домбровського та опозиціонерку Наталю Солейко становить 2135 голосів.

На Вінниччині на ОВК 14 кількість неврахованих бюлетенів складає 3874. При цьому провладний самовисуванець Віктор Жербенюк лише на 83 голоси перемагає опозиційного кандидата Івана Мельничука.