Суд заборонив офіційно визнавати переможцями Домбровського і Жеребнюка

Вищий адміністративний суд України відкрив провадження по справах «Об'єднана опозиція проти ЦВК» щодо незаконних рішень Центральної виборчої комісії про визнання переможцями в округах №11 і 14 провладних кандидатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", ВАСУ відкрив провадження у справах за позовами кандидатів від Об'єднаної опозиції Наталії Солейко (округ №11) та Івана Мельничука (округ №14) до ЦВК щодо незаконного рішення Центрвиборчкому про визнання провладних кандидатів переможцями в округах №11 і 14.

ВАСУ заборонив ЦВК офіційно оприлюднити результати виборів в округах №11 і 14 до вирішення справи в суді і заборонив редакціям газет «Голос України» і «Урядовий кур'єр» публікувати повідомлення ЦВК про результати голосування в цих округах.

Суд також витребувано у Центрвиборчкому всю виборчу документацію щодо цих округів, зокрема, всі протоколи засідань та рішення окружних і дільничних комісій. Обидва засідання суду призначено на сьогодні, 14 листопада, у справі стосовно округу №14 - на 10.00; стосовно округу №11 - на 15.00.

Як відомо, у вівторок у газеті Верховної Ради "Голос України" були оприлюднені результати виборів народних депутатів України.

Відповідно до публікації ЦВК визнала обраними 220 депутатів по мажоритарних округах. Не були опубліковані результати лише п'яти одномандатних округів - № 94, 132, 194, 197, 223.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що члени ЦВК стали співучасниками кримінального злочину, легітимізувавши «крадіжку голосів виборців» на мажоритарних округах №11 і №14, в яких ЦВК визнала переможцем по округу №11 Олександра Домбровського, а за №14 - Віктора Жеребнюка.

«Тим самим ЦВК, вірніше ті члени комісії, які голосували за це ганебне протизаконну рішення, стали співучасниками кримінального злочину, яким легітимізована крадіжка голосів виборців на цих округах», - наголошувалося в заяві «Батьківщини». В опозиції відзначали, що первинний підрахунок голосів і протоколи з мокрими печатками підтвердили переконливу перемогу кандидатів від Об'єднаної опозиції Н.Солейко по 11-му округу і І.Мельничука по 14-му округу.