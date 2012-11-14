Через Домбровського Яценюк посварився з Порошенком?

Ситуація з підрахунком голосів в ОВК №11 стала причиною конфлікту лідерів опозиції з Петром Порошенком .

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на чинних народних депутатів від «Батьківщини», які побували в 11 окрузі.

Як йдеться у повідомленні, такого «бєспрєдєла» вони не бачили навіть у Донецьку.

За їх словами, Арсеній Яценюк мав з цього приводу дуже різку розмову з Петром Порошенком, чиєю людиною вважається Домбровський, і сказав, що поки той буде в парламенті, ні про яку співпрацю не може бути й мови.

