Через Домбровського Яценюк посварився з Порошенком?
12:40, 14 листопада 2012Вінниця
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Різка розмова
Ситуація з підрахунком голосів в ОВК №11 стала причиною конфлікту лідерів опозиції з Петром Порошенком .
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на чинних народних депутатів від «Батьківщини», які побували в 11 окрузі.
Як йдеться у повідомленні, такого «бєспрєдєла» вони не бачили навіть у Донецьку.
За їх словами, Арсеній Яценюк мав з цього приводу дуже різку розмову з Петром Порошенком, чиєю людиною вважається Домбровський, і сказав, що поки той буде в парламенті, ні про яку співпрацю не може бути й мови.
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