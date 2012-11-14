Молочноконсервний комбінат скидатиме у каналізацію чисту воду

Молочноконсервний комбінат, який у Вінниці будує міжнародна корпорація Рошен, зводиться із застосуванням надсучасних екологічних технологій, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Зокрема, половину добової потреби у воді - а це 400 тонн – підприємство задовольнятиме за рахунок конденсату, який утворюватиметься при виготовлені згущеного молока. Його, після очистки, використовуватимуть для технічних потреб.



- Крім того, для очистки повітря буде використовуватися система фільтрів, які зводитимуть практично до нуля потрапляння пилу в атмосферу, - повідомив заступник технічного директора Вінницької кондитерської фабрики Сергій Михайловський. - Підприємство буде мати свої локальні очисні споруди. Застосують американську систему 5-ступінчатої очистки стічної води, яка чистою буде скидатись у міську каналізацію.

Будівництво комбінату, на якому буде створено 500 робочих місць, заплановано завершити до 2014 року.