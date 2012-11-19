Віктор Малиновський назвав людей, які забирають його бізнес

Сьогодні, 19 листопада, голова незалежної профспілки «Голос народу» та координатор Руху «Чесно» Віктор Малиновський скликав журналістів та розповів про "маски-шоу", які впродовж 11-годин тривали в кабінеті його офісу.

Нагадаємо, що 16 листопада у офісі на Соборній, 52, де знаходиться робочий кабінет Віктора Маліновського, близько 20–ти співробітників Служби безпеки України проводили обшук в рамках порушеної кримінальної справи. Досі жодних офіційних коментарів від структури не було.

- На запитання у чому мене обвинувачують, слідчий сказав, що у незаконному заволодінні майном, - каже Віктор Малиновський. – Мова йде про колишніі лікеро-горілчаний завод, що знаходиться на вул.Чехова, 31А. Я був одним з співзасновників фірми «Укрводпром». Сказали, що я наніс великі збитки державі – несплата податків 3мільйони гривень та 500 тисяч кркдиту у банку. Скажіть з якого часу СБУ займається податками та кредитами? Відповіді я не отримав.

У 2008 році була порушена кримінальна справа проти Малиновського за незаконне виготовлення горілки та відмивання грошей здобутих злочинним шляхом.

- Півтора роки спецпідрозділ «Альфа» охороняв завод і підприємство стояло. Півтора роки йшло слідство, яке підтвердило, зо ліцензію на діяльність я мав і ніяких здобутих злочинних шляхом грошей не було, а були кредитні кошти. На момент захоплення СБУ заводу не було ніяких заборгованостей ні перед бюджетом ні перед людьми. Через півтора роки борги набігли, бо підприємство стояло. Я запитав у банка і у податкової чи списали вони заяву у СБУ щодо неповернення кредитів та недоотримання податків. Ніхто ніяких заяв не писав. Як нам стало відомо заяву написав арбітражний керуючий та його помічник, колишній співробітник СБУ. Ці люди займаються ліквідацією підприємства і захотіли захопити його. От з того часу все і тягнеться.

Віктор Малиновський оприлюднив заяву яку він написав до Президента України, Генерального прокурора України та прокурора Вінницької області.

- Відбувся збіг обставин – моя громадська і бізнесова діяльність та інтереси колишніх співробітників СБУ на предмет колишнього лікеро-горілчаного заводу, - каже Віктор Васильович. – Тому я не хочу сьогодні займатися виробництвом та вкладати інвестиції в державу. По-перше, змінив свої погляді на цю галузь, а по-друге, займатися таким бізнесом можуть тільки донецькі хлопці.

На запитання – хто він сьогодні більше: бізнесмен чи політик, Малиновський відповів, що займається виключно громадською діяльністю. А відповідаючи на запитання чи не збирається у еміграцію або ж стати депутатом, відповів:

- Ще пару кримінальних справ порушать, тоді, можливо, доведеться емігрувати. Дістало все. А в депутати я вже ходив. По молодості. І слава Богу, що не пройшов.