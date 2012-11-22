На представленні нового начальника обласної міліції старого не було

21 листопада особовому складу міліції було представлено нового начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області Віктора Русина.

Новий начальник обласної міліції, який ще до п’ятниці, 16 листопада, очолював УМВС Закарпатської області замінив на новій посаді Валерія Ноніка.

У представленні нового керівника УМВС взяли участь тимчасово виконуючий обов‘язки голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан, мер Вінниці Володимир Гройсман, прокурор області Олександр Мрихин, керівниця Податкової служби області Ірина Зленко, керівник обласного управління СБУ Сергій Ратієв та виконуючий обов’язки голови Апеляційного суду Вінницької області.

Представляючи нового очільника міліції Вінниччини, начальник Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Олексій Крикун зазначив, що генерал Русин має великий досвід практичної та управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та побажав новопризначеному керівнику успіхів на новій посаді.

- Віктор Павлович пройшов практично усі ланки міліцейської служби, має великий досвід управлінської роботи. Сподіваюсь, ви будете допомагати йому, а він – підтримувати вас, – сказав Олексій Крикун.

Привітав новопризначеного начальника УМВС в області також тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Іван Мовчан, який запевнив, що обласна влада налаштована на плідну співпрацю із правоохоронцями.

- Хочу запевнити, що весь особовий склад вінницької міліції буде виконувати поставлені задачі, які передбачені законами України та вимогами Міністерства внутрішніх справ. У керівників інших правоохоронних органів я лише попрошу про підтримку, а особовому складу я бажаю оперативної вдачі. І не сидіть зараз усі напружені, розслабтеся. Усі будете працювати. Хто хоче і може працювати – той буде працювати. Я це вам обіцяю, – сказав новий начальник вінницької міліці Віктор Русин.

Щоправда, не було на представленні вже колишнього начальника обласної міліції Валерія Ноніка, якого, до речі, наказом міністра нагороджено Почесною відзнакою МВС та залишено в розпорядженні міністерства, - повідомляє Вінниця. Інфо.