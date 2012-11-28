10-річному Назарчику Фіялу вручили диплом «Янгола-охоронця»

27 листопада у загальноосвітній школі №2 м.Гнівані відбулася урочиста церемонія вручення нагороди 10-річному Назару Фіялу, переможцю номінації «Янгол-охоронець» (телепрограма «Критична точка», ТРК «Україна»).

У заході взяв участь начальник Територіального управління МНС України у Вінницькій області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук, - повідомляє прес-служба теруправління.

Головний рятувальник області у своєму виступі зазначив, що визнання на Всеукраїнському рівні, як і медаль МНС «Герой-рятівник», надають п’ятикласнику право на пільгових умовах вступати до будь-якого з вищих навчальних закладів системи МНС України. Він побажав також усім присутнім у залі школярам брати приклад із маленького подільського героя, який врятував на ставку чотирирічного хлопчика - вчити правила безпеки життєдіяльності і навчати їх інших.

Журналіст Ірина Перм’якова, якій «Критична точка» довірила місію вручення нагороди – диплома «Янгол-охоронець» та цінного подарунку – розповіла учасникам заходу, що за мужнього Назара проголосувало більше тисячі людей.

Висловлюючи щирі вітальні слова, представник столичного телеканалу зазначила, що не кожний дорослий зміг би наважитися на сміливий вчинок – порятунок іншої людини. Тим більше дошколярика. Гостя повідомила, що незабаром вийде черговий випуск телепрограми «Критична точка», присвячений Назарові, справжньому народному герою, історія якого прозвучала в ефірі і набрала найбільшу кількість відгуків телеглядачів.

Наприкінці діти та дорослі ще раз привітали хлопчика оплесками.