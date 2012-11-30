Національний олімпійський комітет назвав вінницьку школу №27 найкращою

З-поміж сотні навчальних закладів з 23 областей України Вінницька школа №27 здобула ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію роботи з олімпійської освіти, повідомляє "Моя Вінниця".

Диплом за зайняте ІІ місце та цифрову відеокамеру педагогічний колектив закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради” отримав від Національного олімпійського комітету України й Олімпійської Академії.

За словами директора закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради” Олексія Тернового, таке визнання і нагорода є результат гарної роботи учителів.

- Семикласники нашого навчального закладу вивчають факультативний курс з теорії Олімпійських ігор “Олімпійська освіта”, - розповідає Олексій Терновий. - Його веде педагог Тетяна Розвадійська. Взагалі у школі розроблена спеціальна спортивна програма з п’ятого по 11 клас. Але цей факультатив — один із найцікавіших.

У Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію роботи з олімпійської освіти школа змагається вчетверте. До цього часу, два роки поспіль, педколектив навчального закладу ставав третім на Всеукраїнському конкурсі. Наступного року, обіцяє директор, педагоги будуть намагатись стати першими.

Нагадаємо, що заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради” п’ятий рік стає першим у міській спартакіаді шкіл Вінниці.