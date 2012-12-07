Рятувальникаи визволили із сніжно-льодової пастки дві фури

7 грудня близько 01:41 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Жмеринка надійшло повідомлення, що на автошляху Шаргород-Жмеринка біля с.Станіславчик у сніговому заметі застряг вантажний автомобіль «МАН». Місцеві рятувальники за допомогою спецтехніки витягнули автомобіль із снігового замету.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

А напередодні близько 15:25 на автошляху Вінниця-Немирів поблизу смт. Вороновиця, через ожеледицю у кювет з’їхав вантажний автомобіль «RENAULT» з порожнім напівпричепом. На місце пригоди одразу виїхали працівники державної пожежно-рятувальної частини №17.

На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав.