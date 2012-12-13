До розчистки снігу залучать правоохоронців і майбутніх пожежників

55 одиниць спецтранспорту та 627 комунальників розчищають Вінницю від снігу, котрого за два дні випала місячна норма.

Як повідомили УНІАН у відділі оперативного реагування Вінницької міськради «Цілодобова варта», наразі інтенсивно чистять магістральні шляхи. Що ж стосується звільнення від снігу тротуарів – є проблеми.

Надзвичайного стану через негоду у місті не оголошують, та аби впоратися з наслідками снігопаду планують залучити до розчищення вулицьще й слухачів пожежного училища та правоохоронців.

Окрім того, вже з 05:30 усі пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, а також три одиниці техніки були задіяні для розчистки вулиць обласного центру.

Після оперативних існструктажів, які відбулися у кожній частині та в Територіальному управлінні МНС у Вінницькій області, більше 100 рятувальників на автобусах відбули в центральну частину міста. В першу чергу була очищена територія біля шкіл, лікарень, громадських установ.

Станом на 10:00 від снігу звільнені 20 вулиць міста - Театральна, Архітектора Артинова, Льва Толстого, Литвиненка, Матроса Кошки, Пушкіна, Зої Космодем’янської, Маліновського, Михайличенка, Грушевського, Чкалова, Павлюченка, В.Стуса, Червонохрестівська, Червоних партизан, Інтернаціональна, Кропивницького, Поліни Осипенко, Володарського. Подібну роботу найближчим часом заплановано провести на інших вулицях Вінниці та населених пунктах області.

У приватному секторі наслідки рясних опадів відчувають найбільше. І хоча сніг звідтіля також потроху вивозять, міська влада просить, аби тамтешні мешканці також попрацювали лопатами.

Як запевнили УНІАН в «Цілодобовій варті», під’їзди до всіх лікарень, шкіл та дитячих садочків від снігу звільнили. Ці заклади опалюються і працюють у звичному режимі.