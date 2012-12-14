31-річний чоловік замерз по порозі власного будинку

13 грудня близько 16:08 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 м. Немирів надійшло повідомлення про те, що 12 грудня у с. Лука, повертаючись додому, на дорозі біля власного будинку помер 31-річний місцевий мешканець. Проживав разом із батьками.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, чоловік загинув від переохолодження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

