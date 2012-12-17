Джигу, Заболотного і Домбровського позбавлять депутатства

14 грудня члени президії обласної Ради ухвалили перелік питань, які виносяться на розгляд 13 сесії облради 18 грудня 2012 року. Із 78 проектів рішень на пленарне засідання виносяться 76, два питання депутати повернули комісіям на доопрацювання, - повідомляє рпес-служба облради.

Головними питаннями наступної сесії будуть: звіт голови Вінницької обласної Ради про діяльність в 2012 році та обласний бюджет на 2013 рік.

Також депутати мають намір заслухати звіт про роботу постійної комісії з питань освіти і науки та внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

Також передбачено внесення змін до рішення 9 сесії обласної Ради «Про обласний бюджет на 2012 рік»; до Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010- 2014 роки; до Обласної програми розвитку авіаційних перевезень у Вінницькій області на 2010-2015 роки; до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Вінницькій області на 2011-2015 роки; до Положення про гранти Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації.

Крім того, на розсуд депутатів буде представлено низку нових програм, а саме: Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2013-2017 роки; Обласна програма «Здоров’я нації на 2012-2015 роки»; Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки; Комплексна програма розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2013-2017 роки; Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва ,,Власний дім” на 2013-2016 роки; Програма розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2012-2016 роки; Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки.

Також планується продовження дії Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2007-2011 роки на 2013-2014 роки.

Ще депутати мають намір ухвалити план роботи Ради на 2013 рік та розглянути низку питань комунального майна та надрокористування.

Депутати обласної ради також мусять достроково припинити повноваження чотирьох своїх колег у зв’язку з обранням до Верховної Ради. Йдеться про самовисуванців Олександра Домбровського та Григорія Заболотного, а також регіоналів Миколу Джигу та Віктора Тимошенка, які були обрані до обласної ради за списком партії.