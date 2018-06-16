Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва оприлюднив результати соцопитування, проведенного разом із соціологічною службою Центру Разумкова, суть якого зводиться до тези «2012: політичні підсумки і прогнози».

Загальнонаціональне опитування проведено з 21 по 24 грудня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння наводяться дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня 2012 року.

Найбільше довіряють Кличку, Юля – найкращий прем’єр, а Янукович – розчарування року

Отож, як з’ясували соціологи, абсолютна більшість виборців (87%) ще не встигла розчаруватися у своїх обранцях і вважає, що зробила на парламентських виборах правильний вибір. Половина населення вважає, що новообрана Верховна Рада допрацює свій термін до кінця (особливо у цьому впевнені виборці Партії регіонів), 17% думають, що відбудуться дострокові вибори, а третина населення не змогла дати певної відповіді.

Цікаво, що попри розтиражовану тезу про політизованість українців, лише 62% населення знає, хто став депутатом від їхнього округу, а 37% не знає і досі.

З прицілом на недалеке майбутнє Фонд «Демократичні ініціативи» спитав українців, кого б вони хотіли басити своїм Президентом. З’ясувалось, що якби в Україні відбулися дострокові президентські вибори і в них узяли участь лідери опозиційних партій, то у другий тур вийшли б Віктор Янукович (22.9%) та Юлія Тимошенко (13.1%) або Віталій Кличко (11.7%%), не визначилися 18% і ще 11.5% не брали б участі у виборах. У разі, якщо Юлія Тимошенко не брала б участі у виборах, до другого туру потрапили б Віктор Янукович (22.7%) та Арсеній Яценюк (14.0%) або Віталій Кличко (13.1%), не визначилися з вибором 21% і ще 12% не брали б участі у виборах.

Що ж до визначення балансу довіри-недовіри співгромадян, то в Україні лише один політичний лідер має позитивний баланс довіри-недовіри (різниця між тими, хто повністю та переважно довіряє політику, і тими, хто повністю чи переважно не довіряє). Це – Віталій Кличко (+20.1%). Найгірший баланс довіри-недовіри у Петра Симоненка (–39.2%), далі за рівнем негативу йдуть: Микола Азаров (–30.3%), Володимир Рибак (–31.0%), Юлія Тимошенко (–25.0%), Олег Тягнибок (–21.0%), Віктор Янукович (–19.0%), Арсеній Яценюк (–10.3%).

Порівняно з серпневим опитуванням істотно поліпшилися рейтинги довіри до Олега Тягнибока (на 26%) та Віталія Кличка (на 13%), поліпшився баланс довіри до Юлії Тимошенко (на 10%) та Арсенія Яценюка (на 8%). Погіршився баланс довіри-недовіри до Миколи Азарова (на 7%) та Петра Симоненка (на 3%). А баланс довіри-недовіри до Віктора Януковича не змінився.

Політиком 2012 року 15.4% населення назвали Віктора Януковича, проте 15.7% його ж назвали і головним розчаруванням 2012 року. (Респонденти давали один свій варіант відповіді).

Головною політичною подією 2012 року більшість населення назвала вибори до Верховної Ради (57%). Головною політичною подією у світі було названо вибори в США (19%). (Респонденти давали один свій варіант відповіді).

Діяльність Президента Віктора Януковича за час його перебування на посаді населення оцінило у 2.66 бала за 5-бальною шкалою.

Діяльність уряду Миколи Азарова населення оцінило у 2.45 бала за 5-бальною шкалою. Найнижче – у 2.10 бала – було оцінено боротьбу з корупцією. Інші сфери діяльності уряду дістали такі оцінки: боротьба із злочинністю – 2.32 бала, економічна політика – 2.43 бала, ставлення до звичайного громадянина – 2.43 бала, соціальна політика – 2.50 бала, міжнародна політика – 2.53 бала, забезпечення демократичних свобод – 2.55 бала, гуманітарна політика – 2.58 бала.

Серед усіх політиків, які за роки незалежності перебували на посаді прем’єр-міністра, найвищу оцінку від населення отримала Юлія Тимошенко, яку найкращим прем’єром вважає 19.5% опитаних. Віктора Януковича вважають найкращим прем’єр-міністром 11%. Проте 40% населення відповіли, що не можуть відзначити нікого взагалі.

Жити стало гірше

На думку громадян, у більшості сфер становище в Україні погіршилося. Найбільше погіршення відбулося у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 75% населення, в упевненості громадян у завтрашньому дні (54%), в економічному становищі України (52%), у рівні стабільності (51,5%), в охороні здоров’я (50%), в оплаті праці (50%), у ставленні влади до громадян (46%), у ставленні громадян до влади (51%), у ситуації в країні в цілому (50%), у ситуації зі злочинністю (44%), у міжнародному іміджі України (41%).

Щодо деяких сфер думки громадян поділилися: становище із дотриманням законності державними службовцями, на думку 42.5% опитаних, погіршилося, а 41% вважає, що воно не змінилося, так само і щодо соціального захисту: 39% вважає, що воно погіршилося, і стільки ж – що нічого не змінилося.

Лишилося незмінним, на думку переважної більшості: становище етнічних та релігійних меншин (61%), становище українськомовного населення (62%), становище російськомовного населення (57,5%), рівень добробуту власної родини (50%), становище у сфері дотримання прав і свобод громадян (46%), рівень свободи слова (50%), стан освіти (47%), пенсійне забезпечення (44,5%), міжнаціональні стосунки (48%), рівень демократії (48%), соціальний захист (39%). Жодної сфери, де б переважали зміни на краще, громадяни не помітили.

Політичний режим в Україні був оцінений у 4.97 бала за 10-бальною шкалою, тобто – посередині між демократією і диктатурою. Більшість населення (46%) не задоволена, як функціонує демократія в Україні (задоволені 40%). Водночас у суспільстві явно переважає позиція, що демократія є найбажанішим типом державного устрою для України. Вважають, що за певних обставин кращим може бути авторитарний режим, 24%, а для 17% тип режиму не має значення.

Вважають, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку, миру та спокою 40% населення, і майже стільки ж – 42% – впевнені, що у разі значного погіршення умов життя слід виходити на вулицю з протестом. Особисто брати участь у протестах висловили готовність 35% населення, не готові до цього 51%. Порівняно із серпнем цього року наявний спад протестних настроїв: тоді були впевнені у необхідності протестувати 52% населення. А особисту готовність виходити з протестом на вулицю висловили 40%.

Рік 2012-й в оцінках експертів

Протягом 19–25 грудня 2012 рокуФонд «Демократичні ініціативи» провів експертне опитування «Рік 2012-й в оцінках експертів». Метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо основних підсумків 2012 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 50 експертів.

Найбільш значущою позитивною подією 2012 року експерти вважають проведення Євро-2012. Негативними подіями 2012 року стало ухвалення Закону України «Про засади державної мовної політики», згортання європейського вектору розвитку й посилення російського впливу на Україну й ув’язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Подією, що має як позитивні, так і негативні сторони, експерти назвали вибори до Верховної Ради.

Найважливішими тенденціями, які визначали розвиток України в 2012 році, експерти назвали економічний занепад та зубожіння громадян, переділ власності й збагачення «сім’ї» Януковичів. До визначальних тенденцій 2012 року експерти також віднесли дедалі більший спротив суспільства нинішньому політичному режиму.

Головним успіхом України досягла в 2012 році експерти назвали проведення Євро-2012.

Головною поразкою України в 2012 році, на думку відносної більшості експертів, стало непідписання угоди про асоціацію з ЄС.

Найуспішнішими політиками року, на думку експертів, стали Олег Тягнибок та Віталій Кличко. А найменш успішними політиками 2012 року експерти назвали Наталію Королевську та Віктора Януковича.

Основні індикатори стану розвитку країни в 2012 році оцінювалися за 10-бальною шкалою, і найгірше експерти оцінили рівень дотримання законності – 2,1 бала. Стан свободи підприємництва – був оцінений у 3,1 бала, економічна ситуація – 3,1, рівень демократії – 3,2. Найкраще був оцінений стан свободи слова – 4 бали, але й ця оцінка не сягає хоча б урівноваженої середини шкали. Переважно негативно був оцінений і рівень прогнозованості розвитку країни на наступний рік – у 4 бали.

Головною тенденцією в політичному житті країни в 2013 році експерти назвали погіршення економічного стану, девальвацію гривні та появу нового уряду, близького до «сім’ї» Януковича. Експерти зазначили також, що загостриться політичне протистояння в парламенті та збільшиться рівень конфліктності в суспільстві.

Серед тенденцій 2013 року у міжнародних відносинах експерти прогнозують, що продовжиться протиріччя між підписанням Угоди про асоціацією та вступом до Митного союзу. Експерти зазначили й те, що можливе загострення відносин, а також тиск Росії та подальша ізоляція представників української влади від Євросоюзу.

