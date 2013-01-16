Порушення вінницьких податківців потягли на чотири кримінальні справи

Відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області протягом 2012 року в діяльності місцевих податківців виявив 5 злочинів, з яких три – зловживання владою. Порушено чотири кримінальні справи.

Про це йдеться у повідомленні Відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області Управління внутрішньої безпеки ДПС України.

«За період 2012 року, ВВБ при ДПС у Вінницькій області УВБ ДПС України виявлено 5 злочинів та до органів прокуратури для прийняття рішення в порядку статті 97 КПК України направлено – 14 матеріалів службових перевірок та 15 – для надання правової оцінки. І як наслідок, порушено 4 кримінальні справи. Із загальної кількості виявлених підрозділом злочинів: 3 - за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем); 1 -за ст.366 (службове підроблення); 1 - за ст.367 (службова недбалість)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, відділом внутрішньої безпеки загалом було здійснено 113 службових перевірок та розслідувань, у тому числі 41 за зверненнями фізичних та юридичних осіб. Інформація про порушення податківців підтвердилась у 79 випадках, зокрема, за 20 зверненнями.

Стосовно 62 працівників внесено подання керівникам структурних підрозділів органів ДПС Вінницької області для вжиття заходів реагування. В результаті чого до дисциплінарної відповідальності притягнений 56 податківець.

Наразі одна кримінальна справа з обвинувальним висновком направлена до суду.

Окрім того, у 2012 році рішеннями суду до адміністративної відповідальності було притягнуто 3 особи за результатами розгляду адміністративних матеріалів про вчинення корупційного правопорушення, виявлених внутрішньою безпекою податківців.