Найгірше платять "комуналку" у Іллінцях, Тростянці і Могилів-Подільському

У січні–грудні 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 847,9 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 4,0% (або на 32,5 млн.грн.). Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 101,0% від нарахованих сум у 2012р. та 83,2% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у грудні 2012р. спостерігався у м.Жмеринці та Ямпільському, Чечельницькому, Чернівецькому, Жмеринському районах (111,8–102,3%), найменший – в Іллінецькому, Тростянецькому районах та м.Могилів-Подільському (76,2–77,9%).

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у грудні 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., збільшились на 19,8% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 555,61 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні 2012р. порівняно з листопадом на 9,4% і становила 180,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,6 місяця. Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 94,5 млн.грн. (52,3%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 51,2 млн.грн. (28,3%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,5 млн.грн. (13,0%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у грудні 2012р. з населенням було укладено 75 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 271,1 тис.грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у грудні 2012р. 110,3 тис.грн.