Вінничани зініціювали створення Всеукраїнської антиракової коаліції

Громадські діячі Вінниччини ініціювали створення Всеукраїнської Коаліції з протидії раку молочної залози. До її складу вже ввійшли 20 громадська організація з семи областей України.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомила ініціатор створення Коаліції – голова ГО Інформаційно-просвітницький центр «Вісь» Світлана Дубина.

"Щогодини від раку молочної залози в Україні помирає одна жінка. Це вражаюча цифра. Українки гинуть здебільшого через те, що звертаються до лікаря запізно. Офіційна медицина фактично упускає питання профілактичної роботи з жінками, тому цю частину роботи з групами ризику ми взяли на себе. Наші наміри підтримали 20 громадський організацій із семи областей. Напрямки їхньої діяльності абсолютно різні, проте кожна із них готова взятись за якийсь з напрямів протистояння раку. Коаліційну угоду буде підписано вже до кінця лютого", сказала С. Дубина.

За її словами, громадські організації Вінниччини мають п’ятирічний досвід успішного проведення інформаційних кампаній та майже півтисячі навчених волонтерів, які працюють із жінками, котрим потенційно загрожує рак молочної залози. Проте локальні, точкові заходи вирішального впливу на протистояння проблемі не мають. Відтак, свої напрацювання вирішили поширити на всю країну.

Окрім роз’яснень важливості ранньої діагностики раку, учасники коаліції також мають намір розгорнути потужну діяльність з реабілітації жінок, які пройшли через мастектомію, - їм фахово допомагатимуть відновитись фізично і морально.

Учасники коаліції переконані, що системна цілеспрямована діяльність громадськості сприятиме покращенню надання соціально – медичних послуг населенню, знизить смертність від раку молочної залози в Україні та покращить якість життя жінок, які побороли цю онкопатологію.