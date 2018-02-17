У зоні АТО з підрозділу зник військовий – штаб

Проводяться першочергові пошукові заходи.

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовослужбовець. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"Сьогодні, 17 лютого, під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводяться першочергові пошукові заходи.

Разом з тим сайти бойовиків повідомляють, що вночі було взято в полон одного українського військового.