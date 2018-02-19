"Мріяв одужати і стати до строю": у госпіталі помер поранений влітку біля Мар'їнки боєць АТО

Сержанта Юрія Кушніра влітку 2017 року поранив снайпер бойовиків у районі Мар'їнки.

Вранці 18 лютого у київському шпиталі помер боєць АТО Юрій Кушнір, за життя якого медики боролися більш як півроку. Про це повідомив батальон "Донбас".

Читайте такожЗалишилися дружина і донька: на Кіровоградщині попрощалися із загиблим в АТО сержантом (фото)Кушнір, уродженець Хмельницької області (с. Жилинці Ярмолинецького району) 1978 р.н., був сержантом 46-го окремого батальону спеціального призначення. Він був поранений снайпером бойовиків у Мар'їнці 30 липня 2017 року.

"Він боровся до останнього. Він мріяв одужати і стати до строю. Він мав велику жагу до життя. Але... Ще одна втрата побратима. Та в серцях і пам'яті ви завжди з нами", - говориться у повідомленні на сторінці батальону в Facebook.