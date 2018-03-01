Місія ОБСЄ помітила біля окупованої Амвросіївки "Вантаж-200"

Вантаж-200 (двохсотий) - умовне позначення в армії під час перевезення тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що біля окупованої Амвросіївки в Донецькій області помітили невеликий фургон з написом російською мовою "Вантаж-200".

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 27 лютого до 19:30 28 лютого, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Неподалік Амвросіївки (неконтрольована урядом України, за 56 км на південний схід від Донецька) Спеціальна моніторингова місія бачила білий невеликий фургон з номерними знаками "ДНР", у якому за лобовим склом відображалася табличка "Груз 200" на російській мові, що рухалася в сторону південного сходу дорогою T0507", - сказано в звіті.

*** Вантаж-200 (двохсотий) – умовне позначення в армії при перевезенні тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання.