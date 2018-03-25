У зоні АТО загинув один український військовий - штаб

Сьогоднішній день у зоні АТО не минув без втрат.

Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій сил АТО на Донецькому напрямку, один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 25 березня. Подробиці смерті військового не повідомляються.

Читайте такожУ штабі повідомляють про загострення ситуації на Донбасі

«Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв позиції Збройних сил України в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети по українських укріпленнях в районі Верхньоторецького», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними штабу, зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі Мар’їнки. «На Луганському напрямку зберігалася тиша», - додали в прес-центрі.