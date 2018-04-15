Бойовики готуються до "зачисток" у двох районах Донецької області - розвідка

Бойовики у тимчасово окупованих Тельманівському та Старобешівському районах Донецької області посилюють адміністративно-поліцейський режим з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Російсько-окупаційні війська під час навчань відпрацьовують варіанти застосування зброї проти місцевого населення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

«У з’єднаннях і частинах так званих «1-го та 2-го армійських корпусів» російсько-окупаційних військ у ході бойової підготовки, під виглядом «відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп», відпрацьовуються варіанти застосування зброї проти місцевого населення у разі загрози захоплення пунктів постійної дислокації російсько-окупаційних військ та об’єктів місцевої інфраструктури», - сказав речник Міноборони.

Крім того, за його словами, бойовики у тимчасово окупованих Тельманівському та Старобешівському районах Донецької області посилюють адміністративно-поліцейський режим з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

"Російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованій території сходу України. Зокрема, на фоні пропаганди місцевими ЗМІ необхідності «попереджувальних антитерористичних заходів» здійснюється підготовка підрозділів російських окупаційних військ до проведення спільно з так званими «міністерствами державної безпеки та внутрішніх справ ДНР» силових дій та так званих «зачисток» у Тельманівському та Старобешівському районах Донецької області", - сказав Праута.

За його словами, передбачається, що у ході проведення заходів місцевим жителям обмежать в’їзд-виїзд, проводитимуть обшуки у місцях проживання, а також опитування з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.