Позиція "Пекло": ЗМІ розповіли про загиблого в Пісках 20-річного бійця (відео)

В бою в Пісках загинув боєць 57-ї мотопіхотної бригади.

Війна забирає найкращих і молодих, у Збройних силах - втрати. В бою в Пісках загинув боєць 57-ї мотопіхотної бригади.

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Хлопцю було лише 20 років. На фронті Максим Черкун з 2015 року. Побратими говорили про нього як про гідного воїна. Незважаючи на оголошене перемир'я, ворог стріляє і провокує, на Донецькому напрямку застосовують зброю заборонених калібрів.

Нагадаємо, раніше штаб АТО повідомив про загострення ситуації на Донбасі. Так, 16 квітня бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, один боєць загинув, ще 5 були травмовані.